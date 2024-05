L’elipista inadeguata e non solo: “Ci sarebbero problemi di tipo tecnico per la nuova terapia intensiva”

Gela. Il sistema sanitario locale è uno dei “degenti” di lungo corso e ad oggi manca di segni di ripresa decisivi. Lamentele e disservizi ci sono stati e continuano ad esserci sia tra gli utenti sia nei ranghi degli operatori. Alla ribalta, in queste ore, è tornato il tema dell’elipista. È stato affrontato in decine di tavoli, ufficiali e non, che l’amministrazione comunale ha avuto con il management Asp. Risultati non se ne sono visti. La strada di accesso, a Brucazzi, è certamente non adatta. Il sistema di illuminazione non adeguato, ieri sera, ha costretto a spostare a Niscemi le operazioni di trasferimento di un paziente con problemi cardiaci (successivamente deceduto a Catania). Il management Asp si era impegnato, durante il mandato dell’ingegnere Alessandro Caltagirone, a reperire fondi per un miglioramento di un sito essenziale per le emergenze. “C’era stato un impegno dietro nostro sollecito – fanno sapere dall’amministrazione attraverso l’assessore tecnico Antonio Pizzardi – ci aspettiamo che il nuovo manager Ficarra possa concretizzarlo. L’elipista va adeguata e resa pienamente fruibile”. Dietro l’angolo, come se non bastasse, potrebbe nascondersi pure una clamorosa beffa. Tra i punti più volte richiamati nei faccia a faccia istituzionali, non è mai mancato quello della nuova terapia intensiva, che la multinazionale Eni finanziò, dando disponibilità, già quattro anni fa, nel pieno dell’emergenza Covid.