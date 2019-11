“Abbandonati da Musumeci”, comitato pro-porto alza il tiro: vertice con consulente sindaco

Gela. Nessuna convocazione, nonostante le continue richieste. I componenti del comitato porto si sarebbero aspettati un’interlocuzione diversa con la presidenza della Regione, data l’importanza dell’area portuale locale, da decenni costretta alle retrovie. Così, non si nascondono e criticano il silenzio del presidente Nello Musumeci. “Siamo delusi dall’operato del presidente – dicono – dal suo insediamento ad oggi non ci ha mai ricevuti e non ha mai convocato una riunione operativa per la verifica dell’iter procedurale di avvio dei lavori di riqualificazione del porto. Abbiamo inviato una marea di richieste per mail. Ci sentiamo abbandonati. Noi del comitato ci muoviamo tramite i nostri canali informativi che abbiamo acquisito negli anni. Nessun aiuto da parte del presidente e dalla sua giunta. Lo ripetiamo, ci hanno abbandonanti”. Ad oggi, non ci sono novità all’orizzonte né sul fronte degli interventi anti-insabbiamento né su quello del maxi progetto della nuova area portuale. Anzi, la confusione regna sovrana, con uno stillicidio di voci che ne smentiscono altre. “Noi non molleremo – concludono – faremo il nostro percorso anche se in salita, per far sì che Gela abbia un porto funzionale. Siamo indignati, delusi e amareggiati. Però, non smetteremo di seguire l’iter nei vari uffici regionali e ministeriali. Sempre lì a fare da pungolo, nel lungo tragitto della burocrazia che come sempre blocca e rallenta la riqualificazione strutturale del nostro territorio, abbandonato da tutti”.