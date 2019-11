Erano precari “storici”, dopo trenta anni al Consorzio di bonifica arriva la stabiizzazione

Gela. Non sono più precari, dopo trenta anni di attesa. I contratti li hanno firmati ieri, a Palermo. C’era il commissario straordinario del Consorzio di bonifica di Agrigento, Caltanissetta e Gela Carlo Turriciano. Sono trentaquattro gli ex lsu che entrano stabilmente nell’organigramma di una struttura, nella quale lavorano praticamente fin dagli anni ’80. “Dopo decenni – sottolinea Turriciano – si conclude definitivamente la stagione del precariato nei consorzi di bonifica. Abbiamo portato a termine un percorso che ci consentirà non solo di dare serenità ai dipendenti e alle loro famiglie ma anche di garantire il buon funzionamento dell’ente”. La gran parte dei precari storici sono in servizio negli uffici gelesi.