Abbandono e abitazioni in condizioni estreme: “Totale disinteresse dello Iacp”

Sono passati ormai dieci anni da quando gli scheletri delle tre palazzine popolari di via Rio de Janeiro nel quartiere Scavone vennero abbattuti dopo che le strutture pericolanti, mai realmente convertite in abitazioni, per oltre una quindicina di anni avevano deturpato il quartiere alla periferia ovest della città. Terminate le operazioni di demolizione la ditta incaricata dall’istituto autonomo case popolari inizio le operazioni di bonifica e di smaltimento, ma ad un certo punto tutto si bloccò per un contenzioso. Nessuna recinzione o avvertimento di pericolo e così bastano pochi passi tra le siepi per finire in mezzo a macerie di ogni tipo e a spuntoni di ferro arrugginito che rappresentano un pericolo costante. Una situazione generale di precarietà e degrado che finora ha trovato il totale disinteresse dell’Istituto Case Popolari, come ci spiega Iside Licata, rappresentante del Sunia, che da mesi attende risposte da Caltanissetta.