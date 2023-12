Commissione invalidità, civici: “Asp dia l’autorizzazione, non mantenga totale disinteresse”

Gela. “Sarebbe una condotta veramente disdicevole se Asp fosse ancora inadempiente nell’autorizzare la commissione per le invalidità civili”. I consiglieri civici Davide Sincero e Rosario Faraci tornano sulla questione. In città, manca la commissione per valutare le istanze di invalidità civile. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Antonio Pizzardi hanno inoltrato diverse note ufficiali e in settimana hanno lamentato il fatto che manchi il provvedimento autorizzativo di Asp, nonostante la commissione sia costituita. “Abbiamo una sola grande domanda, ma Asp è cosciente del numero di malati oncologici in città e del numero delle persone in difficoltà che potrebbero evitare le lunghe attese e i viaggi per raggiungere Caltanissetta? Se la risposta è sì – dicono Sincero e Faraci – riteniamo disdicevole che la commissione si sia ufficiosamente già costituita ma mancherebbe ancora la relativa delibera di Asp per ufficializzare. In sostanza, manca il benestare di Asp. Potremmo pretendere di conoscerne le ragioni, non ci interessano. Ci interessa, e questo sì lo pretendiamo, che Asp faccia partire ufficialmente la commissione per le invalidità civili in città e dia dimostrazione una volta per tutte che i malati, di qualsiasi patologia soffrano, non sono biglie con le quali giocare.

L’attendismo, da parte di Asp, sulla partenza di una commissione così importante dice molto di cosa, la stessa Asp, pensi dei malati”.