Spacciavano anche durante il lockdown, 15 arresti

Caltanissetta. Quindici arresti (di cui uno ai domiciliari) per droga nel Vallone. I carabinieri di Caltanissetta, coordinati dalla DDA della Procura nissena, hanno smantellato una organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti con base a Mussomeli

Nel corso delle indagini sono state ricostruite tutte le presunte fasi dell’attività illecita, dall’approvvigionamento della droga (prevalentemente cocaina e marijuana) allo smercio al dettaglio. L’attività è proseguita a cavallo tra la fine 2019 e l’inizio 2020, nonostante le limitazioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria per la pandemia Covid. Nel corso delle indagini sono sequestrati 130 grammi di cocaina e quasi 2 kg. di marijuana.

Gli indagati si sarebbero forniti nelle province di Catania e Agrigento

I clienti finali non erano solo di Mussomeli ma anche di Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, Villalba e in zone dell’agrigentino. Nonostante il lockdown ed i rischi di controlli di polizia svolti nei confronti di clienti e complici, e in qualche occasione, le difficoltà di rifornirsi di stupefacente per la momentanea mancanza di liquidità, la banda avrebbe continuato la sua attività di spaccio.

L’attività illecita in esame sarebbe iniziata cinque anni prima delle indagini (per ammissione di uno degli indagati), e con una proiezione futura a tempo indeterminato e la speranza di fare persino il salto di qualità, in termini di volume d’affari, grazie alla collaborazione con un fornitore catanese.

Il capo sarebbe proprio di Mussomeli. Era lui che finanziava gli approvvigionamenti di stupefacente, gestito in prime persona e organizzato il lavoro dei complici.