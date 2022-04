Accordo di programma, stretta finale a Palermo: civici, “22 milioni per l’occupazione”

Gela. L’accordo di programma è scaduto lo scorso anno e fino ad oggi la proroga vera e propria non è stata varata. La bozza, definita a livello ministeriale, è già passata dai tavoli della Regione e da quelli del Comune. La proroga è prevista per un arco di trentasei mesi, così da rimettere in circolo i circa ventidue milioni dell’area di crisi complessa. Solo in questo modo, peraltro, sarà possibile arrivare ad un nuovo bando di Invitalia, per le aziende che vogliano usufruire dei contribuiti, con progetti di investimento sul territorio. Pare che l’amministrazione comunale abbia ricevuto rassicurazioni dal governo regionale, come fanno capire il vicesindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Ivan Liardi, esponenti in giunta di “Una Buona Idea” e di “Impegno Comune”. “Dalla scadenza dell’accordo siglato nel 2018 per l’area di crisi complessa, sarebbe potuto discendere un immobilismo che certamente andava scongiurato. L’immobilismo è stato ufficialmente evitato in ragione di una proroga ad hoc e di un accordo integrativo che prevede la prosecuzione dell’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione per l’area di crisi complessa locale, per ulteriori trentasei mesi. La proroga, attraverso l’atto integrativo che sarà approvato in giunta regionale, ci metterà ufficialmente nelle condizioni di utilizzare risorse pari a quasi ventidue milioni di euro. In mancanza della proroga – spiegano gli esponenti civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune” – unitamente all’accordo integrativo, lo scenario sarebbe stato nefasto e avrebbe comportato inevitabilmente l’impossibilità di sostenere programmi di investimento e lo sviluppo imprenditoriale. Non sono parole che vogliono far leva su un allarme scampato. È la fotografia dei fatti qualora alla scadenza dell’accordo per l’area di crisi complessa non fosse seguita una prosecuzione del precedente accordo”.