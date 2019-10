Accusato di aver violentato più volte la moglie, operaio rimane ai domiciliari: decisione riesame

Gela. Si è rivolto anche ai giudici del riesame di Caltanissetta, dopo essere stato arrestato, con l’accusa di aver più volte violentato la moglie. Un operaio trentenne, nelle scorse settimane, è stato fermato e trasferito in carcere. Il gip, dopo l’interrogatorio di garanzia, gli ha concesso i domiciliari. Ha spiegato di non aver mai sottoposto a violenze la consorte, anche se il loro rapporto era ormai in crisi. E’ stata la donna a denunciare i fatti e a far partire le verifiche. Le violenze sarebbero iniziate lo scorso aprile e sarebbero almeno quattro gli episodi che vengono contestati all’indagato. I giudici del riesame hanno confermato l’affievolimento delle esigenze cautelari, già indicato dal gip, e hanno confermato la misura dei domiciliari.