Fuoco incrociato in maggioranza, scoppia caso antiracket: “Una Buona Idea”, “dichiarazioni Trainito gravissime”

Gela. Se il Pd e il sindaco Lucio Greco sembrano poter ritornare sul viale del pieno dialogo, come hanno fatto intendere questa mattina, durante la visita del ministro Giuseppe Provenzano, il resto della maggioranza rischia di sbandare. Adesso, si apre un nuovo fronte di scontro, quello dell’antiracket. Al gruppo di “Una Buona Idea” non sono piaciute le frasi postate sui social dal neo manager della Ghelas Francesco Trainito, scelto direttamente dal sindaco Lucio Greco. L’imprenditore, che da anni è tra i riferimenti principali delle associazioni datoriali in città e ha presieduto la sezione locale di Confcommercio, ha criticato le esternazioni del commissario Annapaola Porzio, che a sua volta, durante l’assemblea nazionale dell’antiracket, tenutasi in città, ha spiegato di non aver gradito l’assenza delle organizzazioni datoriali. L’affondo nei confronti di Trainito è pesante e arriva da suoi ex compagni di avventura, almeno in campagna elettorale. “Abbiamo letto le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Ghelas Francesco Trainito, rese peraltro con un post su facebook, con le quali attacca la recente manifestazione dell’associazione antiracket nazionale e il commissario straordinario Annapaola Porzio, rea di non aver coinvolto le associazioni datoriali locali – dicono il presidente Giovanni Scicolone e il segretario Rino Licata – non vogliamo entrare nel merito della polemica, consideriamo però gravissimo che si attacchi, deridendolo e sbeffeggiandolo ai limiti del vilipendio, chi rappresenta lo Stato e i cittadini, peraltro in un terreno minato e delicatissimo come l’antiracket e più in generale la lotta alla mafia”.