Accusato di calunnia ai danni di due avvocati e di un magistrato, assolto Greco

Gela. Denunciò un presunto tentativo di estorsione ai suoi danni ma anche ipotesi di abuso d’ufficio, chiamando in causa due legali e un magistrato, all’epoca dei fatti in servizio alla sezione civile del tribunale. Non ci fu però calunnia e i giudici del tribunale di Catania hanno assolto l’imprenditore Salvatore Greco. Era finito a processo, dopo il rinvio a giudizio deciso dal gup etneo, per rispondere alle contestazioni. I due avvocati che si ritennero calunniati, Giuseppe Fontanella e Luigi Fontanella, si sono costituiti parti civili nel procedimento (assistiti dall’avvocato Filippo Spina). Non si è invece costituito il magistrato Luca Solaini che fu indicato dall’imprenditore e che è stato parte offesa. La difesa di Greco, sostenuta dall’avvocato Carmelo Peluso, nel corso del dibattimento e anche con le conclusioni ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di calunnia.