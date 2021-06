Acqua dai pozzi Pantanelli, Comune rilascia autorizzazione al progetto: chiuso iter

Gela. Il progetto complessivo prevede nuove fonti per l’approvvigionamento idrico, in vista soprattutto del lungo periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da emergenze e carenze di acqua, nei quartieri della città. Dopo quanto deciso dal Libero Consorzio di Caltanissetta, anche a Palazzo di Città i tecnici del Suap hanno rilasciato l’autorizzazione unica ambientale per il potabilizzatore delle acque dei pozzi “Pantanelli”, a Spinasanta. L’amministrazione comunale, Caltaqua e i vertici dell’Ati, negli scorsi mesi, avevano annunciato l’intenzione di sfruttare proprio i pozzi “Pantanelli” per assicurare più acqua alla città, davanti ad una riduzione delle forniture, già comunicata da Siciliacque. Il sindaco Lucio Greco, in più occasioni, ha preteso soluzioni per arginare i troppi disservizi. Con il sistema autorizzato si dovrebbe arrivare a venti litri al secondo in più. I funzionari del Suap hanno rilasciato l’autorizzazione, a conclusione della conferenza di servizi, attivata per la valutazione dell’intero progetto. Sono stati i manager di Caltaqua ad inoltrare l’istanza e anche la Regione ha rilasciato i necessari sì. La firma sul provvedimento del Comune è del dirigente Emanuele Tuccio, che ha coordinato le attività di verifica, attraverso i funzionari dello Sportello unico per le attività produttive.