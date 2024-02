Ad aprile la prima edizione del premio “Zelia Guzzo”

Le domande di partecipazione devono essere inviate, a cura della Scuola di provenienza dei concorrenti, via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] e/o al seguente indirizzo: [email protected] utilizzando il format allegato al presente bando.

Il 23 febbraio 2024 è il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione .

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. La commissione giudicatrice proporrà ai concorrenti un brano tratto dalla produzione italiana contemporanea (prosa per la sezione scuole medie inferiori e poesia per la sezione scuole medie superiori) da tradurre da italiano a francese. La prova avrà la durata di 6 ore.

Sarà concesso unicamente l’uso del dizionario bilingue per la sezione scuole medie inferiori e monolingue per la sezione scuole medie superiori.

I primi tre classificati delle scuole medie inferiori riceveranno una targa ricordo mentre il podio delle scuole medie superiori riceverà anche un compenso in denaro:

1° classificato: targa ricordo + € 1.000 in denaro

2° classificato: targa ricordo + € 500 in denaro

3° classificato: targa ricordo + € 200 in denaro