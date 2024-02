Ato e compostaggio, Di Mauro: “Strutture e impianto sono della società, prima della legge 9”

Gela. Ieri, l’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione, in prima convocazione, è andata deserta. La seconda chiamata è prevista per oggi e dovrà definire il futuro del commissario Giuseppe Lucisano, la cui linea non è più condivisa da sei sindaci. In settimana, si è tenuto un tavolo tecnico in Regione e inoltre a Palazzo di Città il civico consesso ha affrontato la questione Ato. Proprio da Palermo, l’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro ha inoltrato una nuova nota tecnica, indirizzata anche ai sei sindaci che non hanno presenziato alla riunione chiedendone un differimento. Di Mauro cita la sentenza del Cga, più volte richiamata da Lucisano e dal sindaco Lucio Greco. L’avvocato è decisamente distante dalle convinzioni dei primi cittadini di Niscemi, Mazzarino, Riesi, Sommatino, Butera e Delia. L’assessore autonomista sottolinea che lo stesso pronunciamento amministrativo pone l’accento sulla piena proprietà di Ato sulle strutture di Brucazzi e sull’impianto di compostaggio, da tempo oggetto di diatriba sulla base della legge 9 del 2010.