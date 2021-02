Affidati lavori pronto soccorso, interventi anche sui prospetti e per l’astanteria

Gela. Il finanziamento complessivo della Regione, che inizialmente venne destinato solo alla realizzazione di un’astanteria pluridisciplinare, sarà invece usato per coprire il costo di più lavori. Sono 750 mila euro complessivi e i vertici Asp hanno formalizzato l’affidamento dei lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, per i nuovi ambulatori destinati ai codici bianchi e rosa, per l’astanteria multidisciplinare e la messa in sicurezza dei prospetti. L’appalto è stato affidato alla Silva costruzioni di Partinico. E’ una delle aziende invitate alla procedura negoziata. In base all’offerta avanzata dall’azienda, il costo complessivo dei lavori toccherà i 529 mila euro.