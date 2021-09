Agati alla guida di ‘Azzurro donna’, Mancuso: “Massima disponibilità con la giunta”

L’azione che verrà avviata dal gruppo locale di ‘Azzurro donna’ ha già il pieno supporto dei vertici provinciali e regionali, come hanno spiegato Gnoffo e Testone. Alla presentazione c’era il deputato regionale Ars Michele Mancuso, in città mentre sono riesplose le polemiche su Timpazzo e sugli equilibri interni alla giunta Greco, della quale gli azzurri sono tra le colonne portanti. Gli ultimi atteggiamenti politici del gruppo di Forza Italia, ritenuto fin troppo tiepido rispetto ad impegni istituzionali nazionali e regionali, secondo alcuni alleati dovrebbe determinare un ridimensionamento del ruolo in giunta. Mancuso, questa mattina, ha escluso qualsiasi ‘inconveniente’ di convivenza con gli alleati. “Noi siamo sempre stati disponibili con la giunta e siamo presenti in ogni occasione”, ha detto il deputato regionale. Mancuso sembra non voler alimentare il fuoco dei contrasti interni, in attesa probabilmente che il sindaco sciolga la riserva sul secondo assessore. “Abbiamo presentato la nostra rosa di nomi – ha proseguito Mancuso – e attendiamo con serenità risposte dal sindaco Greco”. Il deputato, negli scorsi giorni, ha anche spiegato che con Greco non sono mai sorti screzi.