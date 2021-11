“Agenda Urbana”, in Regione dimenticano una firma: decreto da rifare per il Coc

Gela. Il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile ha “dimenticato” di firmare digitalmente il disciplinare che regola i rapporti tra lo stesso dipartimento, il Comune di Gela e la Regione. La conseguenza immediata è l’annullamento del decreto che appena dieci giorni fa aveva autorizzato il finanziamento per allestire il Centro operativo comunale di protezione civile. L’ammontare complessivo è di 220 mila euro. E’ uno dei progetti di “Agenda Urbana”, che il gruppo di lavoro insediato a Palazzo di Città e l’Autorità urbana hanno seguito passo dopo passo, arrivando a concludere l’istruttoria, in attesa appunto del decreto. Il provvedimento è stato rilasciato ma a Palermo, dove su questo fronte fino ad ora non hanno mai brillato per chiarezza e tempestività, si sono accorti che nel disciplinare non c’era la firma digitale del dirigente generale. A questo punto, bisognerà probabilmente rifare il decreto di finanziamento, appesantendo una procedura, che in municipio hanno concluso da tempo, mentre gli uffici regionali spesso arrancano e ora si pone anche il caso della firma “dimenticata”.