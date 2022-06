“Agenda Urbana”, per il centro anziani di via Siragusa c’è l’affidamento definitivo dei lavori

Gela. Con un personale decisamente ridotto, a Palazzo di Città non è semplice portare avanti le procedure per i progetti già finanziati. Una questione che si ripropone periodicamente e che anche il sindaco Lucio Greco ha ripreso, nel corso del suo intervento in consiglio comunale, durante l’ultima seduta di question time. Nonostante le difficoltà, c’è però bisogno di rispettare i termini posti dalla Regione e dai ministeri. “Agenda Urbana” è uno dei programmi di finanziamento principali, sul quale l’amministrazione comunale ha posto parecchia attenzione. Sia il vicesindaco Terenziano Di Stefano sia tecnici e professionisti esterni, che fanno parte del gruppo di lavoro, sanno che non si può perdere troppo tempo, con procedure che sono in fase avanzata. Si dovrà concludere, prima possibile, la fase di affidamento delle gare. Gli uffici del settore grandi opere pubbliche hanno concluso le verifiche per l’affidamento dei lavori che consentiranno di riconvertire la struttura comunale di via Siragusa in un centro pubblico per anziani. Il finanziamento complessivo ammonta a circa 660 mila euro. I tecnici hanno valutato favorevolmente anche gli ultimi aspetti dell’offerta presentata e dei costi della manodopera, così come indicati dalla società messinese “Gaia costruzioni srl”, risultata affidataria dell’appalto. A questo punto, con le verifiche completate dal rup Raffaella Galanti, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva.