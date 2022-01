Aggressione in centro, ferito titolare tabaccheria: D’Aleo rimane in carcere

Gela. Rimane detenuto il ventiseienne Fabrizio D’Aleo, che ieri ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver aggredito il titolare di una tabaccheria, in centro storico. Il gip, Roberto Riggio, ha disposto la custodia cautelare in carcere, così come richiesto dalla procura. Il giovane, che ieri è stato sentito a Balate, dove è recluso, ha spiegato di aver agito per bisogno di soldi. Si è detto disperato, perché non riesce a trovare un lavoro. Si è scusato, ammettendo le proprie colpe. I difensori, gli avvocati Carmelo Tuccio e Cristina Alfieri, hanno chiesto una misura diversa dalla detenzione in carcere, con il trasferimento ai domiciliari.