Tentò di accoltellare un conoscente, arrestato 39enne di Niscemi

Niscemi. Tentato omicidio aggravato e porto di coltello. Di questo deve rispondere un 39enne niscemese arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia, in esecuzione ad ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dalla sezione dei G.I.P. del Tribunale di Gela, per fatti commessi nella serata del 21 dicembre scorso a Niscemi in danno di un conoscente.

Le indagini avviate dal Commissariato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, hanno consentito di individuare il presunto autore e di rinvenire, nei luoghi teatro dell’evento, l’arma del delitto, un coltello lungo ben 16 centimetri, di cui l’autore si era disfatto.