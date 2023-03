Al via “Unicredit Start Lab”, a Catania l’ecosistema dell’innovazione

CATANIA (ITALPRESS) – Una preziosa opportunità quella lanciata da UniCredit alle start up che vogliono puntare sull’innovazione: è stata presentata al Palazzo Biscari – Isola di Catania l’iniziativa dell’istituto bancario con l’obiettivo di sostenere le dinamiche di crescita della nuova imprenditoria. “Si tratta di una call destinata a nuove progettualità e PMI innovative che vogliamo sostenere e sulle quali scommettere mettendo a fattor comune tutte le numerose professionalità e competenze che il territorio siciliano offre” – ha detto il responsabile UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino che ha aperto l’incontro, moderato dal direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo, che si inserisce in un calendario di appuntamenti in tutta Italia per illustrare la piattaforma di business dedicata a startupper e aziende con progetti a matrice tecnologica. Opportunità di business e investimento e sviluppo dal punto di vista manageriale con visibilità sul mercato, con 5 settori di riferimento: Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo, Industria 4.0); Digital (Sistemi Cloud, Mobile Apps, B2B Services & Platform, Hardware, Fintech, IoT); Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Smart cities Trattamento dei rifiuti); Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health Care, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi capaci di generare un impatto positivo sulla società o sull’ambiente). Iscrizioni su www.unicreditstartlab.eu/it/startup. “Nel 2022 dalla Sicilia sono pervenuti 36 business plan – ha proseguito Malandrino – il 57% dei progetti è stato presentato da under 35, un dato superiore alla media Italia (48%) e che testimonia l’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani. Nella nostra isola contiamo oltre 715 startup, numero che testimonia un grande fermento. UniCredit è fortemente impegnata a fare sistema sul fronte dell’innovazione e del sostegno alla nuova imprenditoria; un dato su tutti: in Sicilia il 25% delle imprese innovative è nostra cliente”.All’evento di presentazione hanno preso parte anche Antonio Perdichizzi, founder Isola Catania; Giusy Stanziola, che fa parte di Start Lab & Development Programs UniCredit; Marco Pusterla, Group M&A – Venture Capital di UniCredit e Matteo Ghedini, evolution flow leader and startup ecosystem catalyst di Nativa. A seguire una tavola rotonda su come finanziare una startup ad impatto nella quale sono intervenuti Cesare Maifredi, general partner di 360 Capital; Salvo Salerno, CEO e co-founder Reiwa Engine; Sergio Donofrio, promoter e senior business developer Invitalia e Riccardo Del Bianco, responsabile Corporate Business Sicilia UniCredit.

