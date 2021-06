Alabiso e Pesarini confermati in giallonero, definita l’acquisizione del titolo del Gela FC

Gela. Due nuove conferme e cambio di nome formalizzato anche in federazione. Il Gela FC ha confermato di aver acquisito in maniera definitiva il titolo del Caltagirone. Solo un aspetto formale che vuol dire un nuovo inizio per i gialloneri. A proposito di squadra, arrivano le conferme per il difensore Antonio Pesarini, classe 2001 e dell’attaccante Simone Alabiso, classe 2000, che ancora volta sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione.