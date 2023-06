Fusione entro il 5 luglio per il “Città di Gela”, il primo colpo sarà Gambuzza?

Gela. Sono giorni caldi in casa Gela, la nascente società che unirà Gela FC ed SSD Gela. Entro il 5 luglio occorrerà depositare presso la Lnd-Sicilia tutta la documentazione per formalizzare la fusione tra i due club. Si stanno definendo in questi giorni i passaggi burocratici ed i primi ruoli dirigenziali, poi si passerà alla parte tecnica.

Intanto è stato confermato che i colori saranno biancazzurri, con la seconda maglia giallonera. Il tecnico dovrebbe essere Mirko Fausciana , con Alessandro Bonaffini come sorta di operatore di mercato, mentre rumors danno per certo anche il primo acquisto, ovvero il ritorno del forte difensore centrale Raffaele Gambuzza, che ha già vestito i colori biancazzurri in Serie D.

Domattina ci sarà un confronto tra una delegazione di tifosi ed i vertici dirigenziali dei due club che stanno per unirsi, Marco Scerra e Maurizio Melfa. Si proverà a fare chiarezza su quanto accaduto in passato e sui programmi futuri.