Gela. Non è la prima volta che accade. Già lo scorso anno, come denunciano i residenti di via Degli Appennini, a Caposoprano, un albero aveva ceduto, crollando e finendo in strada, con relativi danni, alle vetture in sosta. E’ accaduto anche oggi. Probabilmente, a causa delle forti raffiche di vento, un altro albero è finito su una vettura in sosta, danneggiandola.