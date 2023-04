Alfasigma,Gelpi corporate communication&institutional relations director

ROMA (ITALPRESS) – Passaggio al farmaceutico per Simona Gelpi che, da aprile, è corporate communication & institutional relations director di Alfasigma, rispondendo direttamente all’ad Francesco Balestrieri.Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione e corsi presso SDA Bocconi e UCL, Gelpi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in società tra cui Pirelli, Carrefour, Autogrill e Barilla. Si è occupata di comunicazione corporate, istituzionale, digitale e finanziaria. Ha gestito relazioni con stakeholder differenti: giornalisti, business partner, clienti, azionisti, associazioni e organizzazioni governative e non, sia italiani che internazionali, gruppi di interesse e comunità locali anche in situazioni di crisi coordinando team internazionali e gestendo progetti di comunicazione su più mercati.-foto: Simona Gelpi -(ITALPRESS).