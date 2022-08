Allacci idrici abusivi a Scavone, condanna residenti a più di 6 mila euro ciascuno

Gela. I fatti si sarebbero verificati almeno fino ad inizio anno e per sette residenti di una delle palazzine di via Lota, a Scavone, il gip del tribunale ha disposto il decreto penale di condanna. Dovranno pagare più di seimila euro ciascuno, per furti d’acqua (con pena “condizionalmente sospesa”). Secondo gli investigatori e i pm della procura, avrebbero usufruito delle forniture idriche, con allacci abusivi e con misuratori non in regola. Da quanto emerso, si sarebbe profilato un danno all’azienda che gestisce il servizio, l’italo-spagnola Caltaqua. I sette residenti, in più occasioni, avrebbero ottenuto forniture, di fatto sottraendosi ai pagamenti. Per la procura e per il gip, non ci sono dubbi sulla diretta responsabilità dei coinvolti. Pare che l’attività di verifica sia partita da segnalazioni della stessa Caltaqua.