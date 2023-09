“Alleanza con forze sane, no centrodestra”, Di Paola: “Timpazzo? Non può essere discarica di tutti”

Gela. Lo stato di crisi che vive ormai da mesi l’ente comunale ma anche la situazione “più che critica” della città, sono condizioni da non trascurare e che rendono necessaria una coalizione che metta insieme “le forze sane”. “Chi voglia sostenere un progetto di rilancio della città e del territorio sarà sicuramente ben accetto – dice il parlamentare Ars Nuccio Di Paola – siamo aperti alla società civile e valuteremo i movimenti civici. Sicuramente, le forze con le quali abbiamo interagito in questa fase, “Rinnova” e l’indipendente Paola Giudice, avranno un ruolo prioritario”. Di Paola, in queste settimane assai impegnato sul territorio, ha avuto incontri e interlocuzioni, informali e non. L’opzione prevalente rimane quella di una coalizione ampia. “Siamo aperti al dialogo senza preclusioni – sottolinea – sicuramente, non ci sarà spazio per il centrodestra e per quelle forze che sostengono il governo nazionale e quello regionale che stanno facendo danni evidenti. Invece, siamo aperti a confrontarci con chi è rimasto deluso da questo centrodestra”. Forze di centrosinistra come il Pd e movimenti di area civica come “Una Buona Idea” potrebbero essere punti di un accordo complessivo che parta da un programma condiviso. Di Paola, al momento, non si spinge oltre e non accenna a corse per il candidato a sindaco. “In questa situazione così difficile – aggiunge – tutti dobbiamo impegnarci e lo farò direttamente anche io”.