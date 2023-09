Comune di Palermo, Forza Italia minaccia la crisi se Lagalla non cambia la giunta

PALERMO (ITALPRESS) – “Dispiace osservare come il partito di Forza Italia non trovi ad oggi adeguata rappresentanza all’interno della giunta comunale di Palermo, rispetto agli accordi di maggioranza presi ad inizio sindacatura. Registriamo, infatti, il permanere di una situazione di stallo nell’affrontare la questione della sostituzione di alcuni assessori, inizialmente attribuiti a Forza Italia, con i quali ormai da tempo si è interrotto il rapporto fiduciario. Il nostro gruppo consiliare si è sempre distinto per lealtà e senso di appartenenza a questa amministrazione e lo ha fatto anche quando questo ha significato un sostegno a scelte impopolari. Forza Italia è il partito che maggiormente ha contribuito alla vittoria del professore Lagalla attraverso i risultati della propria lista e il grande apporto mediatico e sostanziale garantito da esponenti di spicco e quadri del partito. I tempi sono più che maturi per aggiornare e riequilibrare la nostra presenza in giunta, se questo ‘deficit di rappresentanzà dovesse protrarsi saremo costretti a riconsiderare i termini della nostra permanenza in maggioranza”. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia, Domenico Macchiarella.

