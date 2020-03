Allerta Covid, Greco gela opposizione: “In questa fase delicata c’è chi cerca visibilità a buon mercato”

Gela. L’emergenza Covid-19 ha solo messo da parte una tensione politica, che prima dell’allerta aveva probabilmente già superato la soglia. Il sindaco Lucio Greco, anche in questa fase, tiene però a prendere le distanze da un’opposizione che starebbe agendo in maniera “quantomeno discutibile”. L’avvocato ribadisce che l’ultima parola sulle misure da adottare contro il contagio spetta comunque alle autorità nazionali e alle istituzioni locali. “La competenza sulle norme che riguardano la gestione dell’epidemia in corso spetta al potere centrale – dice – mi sorge il dubbio che da parte dei consiglieri di opposizione ci sia la ricerca, a tutti i costi, di una certa visibilità”. In queste settimane, non sono mancate le “raccomandazioni” giunte dai banchi di opposizione e il sindaco pare piuttosto perplesso. “Bisognerebbe evitare di usare parole e fare proposte che possano generare panico e paure immotivate nella cittadinanza – dice – non dobbiamo mai perdere la ragionevolezza e bisogna affidarsi ai consigli e agli inviti di chi, su questi argomenti, ha le giuste competenze e la responsabilità di emettere le dovute disposizioni normative. Non escludo la pluralità delle proposte e neanche il diritto al dissenso, ciò che invece escludo sono certi atteggiamenti che si possono confondere con l’ostruzionismo e hanno il solo fine di ostentare una visibilità a buon mercato”.