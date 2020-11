Allerta Covid, nelle ultime ventiquattro ore 33 nuovi casi in città: 15 guariti

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, la curva del contagio sembra aver ripreso a correre verso l’alto. In città sono trentatré i positivi, tutti in isolamento domiciliare. Un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria e per uno invece è stato disposto il ricovero. In città, sono quindici i guariti. Dall’inizio del contagio, sono stati 943 i positivi in città.