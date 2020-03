Allerta Covid, tre su un’auto fermati durante controlli in città: sono stati denunciati

Gela. Fermati durante i controlli avviati in città per garantire il rispetto delle restrizioni anti-Covid, hanno dato spiegazioni che non hanno convinto le forze dell’ordine. Tre giovani sono stati denunciati. Erano a bordo di un’automobile, fermata nei pressi del lungomare Federico II di Svevia. Hanno violato le disposizioni, pur giustificandosi con il fatto che dovessero svolgere dei lavori. Dagli accertamenti, però, non sarebbe emerso nessun legame tra il loro spostamento ed eventuali impegni lavorativi.