Allerta sanitaria, riparte la terapia intensiva Covid: numeri ancora alti

Gela. I numeri ancora molto alti del contagio, alla fine, non hanno lasciato altre soluzioni. I vertici Asp hanno deciso di riattivare la terapia intensiva Covid, all’ospedale Vittorio Emanuele. La struttura, portata avanti dal dottor Salvatore Damante, sarà una soluzione in più, per un contagio ancora difficile da sconfiggere. Negli scorsi mesi, era stato scelto di disattivarla, facendola ritornare non Covid. La nuova impennata ha fatto fare un passo indietro. Si eviterà così il trasferimento dei casi più gravi.