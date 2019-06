ALLIANZ, BAMBINI IN UFFICIO CON MAMMA O PAPÀ PER LE VACANZE SCOLASTICHE

MILANO (ITALPRESS) – Per venire incontro alle esigenze familiari durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il gruppo assicurativo Allianz apre le porte della Torre Allianz di Milano e della sede di Trieste per i figli e le figlie dei dipendenti.

Avviato nell’estate 2018 e ripreso durante le festività natalizie e pasquali, il progetto di welfare aziendale Allianz Time with Kids – dedicato ai bambini delle scuole elementari di età compresa tra 6 e 11 anni – prevede la realizzazione di un vero e proprio campus multidisciplinare negli spazi allestiti nelle sedi principali dell’azienda, gratuito per i dipendenti.

L’edizione estiva 2019 si concluderà il 6 settembre con l’inizio dell’anno scolastico.

