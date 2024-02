Alloggi Iacp, riapertura termini: chi occupò può presentare domanda di regolarizzazione

Gela. Il Sunia Cgil provinciale conferma l’avvio dell’iter di regolarizzazione per chi occupò abusivamente gli alloggi popolari. Coloro che occupano abusivamente un alloggio di proprietà o in gestione dell’Istituto Autonomo per le case popolari di Caltanissetta, alla data del 31 dicembre 2017 e tutt’ora gode dell’alloggio, può presentare la domanda di regolarizzazione per riapertura dei termini entro e non oltre 31 marzo 2024.