“Morti per il vaccino AstraZeneca”, appello familiari e legali: “Riaprire le indagini”

L’avvocato Messina e gli altri difensori rimarcano tutti i dubbi rimasti irrisolti. “I trials sulla sperimentazione sono stati condotti e aggiornati in maniera corretta? Come mai non hanno tenuto conto degli studi scientifici pubblicati già negli anni 2000 sull’uso degli adenovirus come “vettori” che evidenziavano possibili problemi di trombocitopenia e di coagulazione negli animali? Perché le comunicazioni e le informazioni sugli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca e in particolare sui possibili coaguli di sangue con piastrine basse sono state divulgate in modo ufficiale solo il 25 marzo 2021, laddove vi erano stati già dei casi in Inghilterra a partire dalla fine di gennaio del 2021? Perché a seguito dei gravi eventi trombotici verificatisi in Inghilterra già nei mesi di gennaio e febbraio 2021 non si è provveduto all’immediato aggiornamento e modifica del consenso informato e del foglietto illustrativo del vaccino somministrato in Italia? E ancora, perché la sospensione in Italia per gli under 60 a partire dal mese di giugno 2021 e in ultimo l’uscita dal mercato nel 2023 del vaccino, così come tanti altri interrogativi sono rimasti senza risposta?”, è riportato nell’appello pubblico. Le azioni avviate dalle famiglie e dai legali “non si fermano”. Vogliono arrivare alla verità “su un vaccino che ha determinato la morte dei propri congiunti”. “Allo stato attuale, permangono le diverse ombre e gli inquietanti dubbi e si auspica che questa volta il coordinamento delle procure italiane ed europee che si è occupato delle morti italiane ed estere a causa del vaccino, voglia indagare e accertare i fatti, approfondire e fare chiarezza in nome di Augusta, Zelia, Davide, Mario e delle tante vittime del vaccino AstraZeneca”, concludono.