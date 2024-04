“Altra” pronta ad esordire con Di Stefano: “Progetto progressista e civico, Pd e Iv? Siamo aperti”

Gela. Ieri, “Gela open lab” ha segnato un nuovo incontro con la città della coalizione che sostiene il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Non sono mancati, ai tavoli per il programma, esponenti dell’alleanza e di altri gruppi d’area. Di Stefano e i fondatori dell’agorà politica, in ogni caso, si muovono per allargare il patto, individuandone le condizioni. A sostegno del percorso dell’ex vicesindaco arriverà il progetto “Altra”. “Un contenitore che punta ad allargare ancora di più la sfera progressista – dice il parlamentare Ars Nuccio Di Paola – lo presenteremo a breve. Per ora, posso dire che parte dai territori e in primis da Gela. Ribadisco che la città per noi è un laboratorio politico e lo stiamo dimostrando”. “Altra” è un progetto che i riferimenti M5s stanno sviluppando insieme ai civici, pure in un quadro regionale. “Civico lab del segretario Giuseppe Favitta sarà un pilastro di “Altra” – continua Di Paola – per noi, è la possibilità di far confluire chi non si rivede direttamente nel Movimento cinquestelle o nel Pd ma che comunque si ritiene alternativo del tutto al centrodestra del governo nazionale e a quello regionale”.