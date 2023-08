Ampliamento Timpazzo, Greco: “C’è forte attenzione, valutiamo richiesta mitigazioni”

Gela. “Una valutazione accurata di tutti gli aspetti”. E’ quello che intende fare l’amministrazione comunale, parte in causa nel procedimento per l’eventuale ampliamento delle vasche della discarica Timpazzo. Tutti gli allegati tecnici sono stati trasmessi all’assessorato regionale territorio e ambiente per le prime verifiche. Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di conferimento, ha lavorato allo sviluppo progettuale. I vertici della società e i tecnici sono convinti che le due eventuali nuove vasche, F e G, potranno dare maggiori certezze all’intero ciclo locale dei rifiuti e permetterebbero di affrontare al meglio eventuali nuove emergenze, sulla scorta di quanto accaduto negli ultimi anni. “Condurremo un approfondimento minuzioso su una questione molto delicata – precisa il sindaco Lucio Greco – non vogliamo ostacolare nessun progetto ma intendiamo vagliare la logica di un possibile ampliamento. Se le due nuove vasche serviranno solo per i Comuni dell’ambito, compreso il nostro, allora ha un senso. Invece, non vorremmo che questo rafforzamento sia finalizzato solo a fare in modo che il sito di Timpazzo possa fronteggiare tutte le emergenze degli altri territori”.