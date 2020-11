Ancora boom contagi in città, sono 37: un paziente in rianimazione, 33 guariti

Gela. I numeri del contagio in città sono ancora allarmanti. Nelle ultime ventiquattro ore sono 37 i positivi. Tre pazienti, già in isolamento domiciliare, sono stati ricoverati in malattie infettive al “Vittorio Emanuele”. Nel nosocomio, è stata attivata la terapia intensiva Covid. Sono stati ricoverati in rianimazione sia un paziente gelese che uno giunto da fuori provincia. Un altro gelese è stato trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta.