Ancora tagli al “Vittorio Emanuele”, anche neurologia a forte rischio

Gela. Mentre sono ancora vive le polemiche sul management di Asp, duramente contestato dal deputato regionale Michele Mancuso, ma sicuramente non così ben visto anche da altre forze politiche; al “Vittorio Emanuele” sembra esserci aria di nuovi tagli. Pare che questa mattina, sia stato effettuato un sopralluogo, con verifiche nel reparto di neurologia. C’era anche il capodipartimento Asp. Il reparto, attualmente, si trova a fronteggiare una certa emergenza, anche di personale. Pochissimi medici in servizio devono sostenere il peso di un’unità operativa, sicuramente molto importante, ma che a breve potrebbe andare incontro ad un quasi totale stop delle attività, almeno fino al reperimento di ulteriore organico. Anche uno dei medici, Giuseppe Nibali ha lasciato. “Non ho lasciato o meglio ho presentato le dimissioni come per legge in data 5 luglio – spiega lo stesso Nibali – e ho aspettato fino a ieri, non avendo il dovere di dare alcun preavviso”.