Vandali per noia al parcheggio Arena ma un video li incastra: sono ragazzini

Gela. Vandali per noia. Questa volta però hanno un volto e probabilmente un nome e cognome. Un gruppo di ragazzini, sicuramente minorenni, ha fatto irruzione ieri sera all’interno del parcheggio Arena, provando a danneggiarlo. Erano tutti in sella ad uno scooter, almeno 6, forse 7-8 come si vede dalle immagini di videosorveglianza interna predisposta dalla Ghelas. Hanno fatto irruzione al piano -1 con i loro motorini. Prima hanno pensato di fare “sgommare” i loro mezzi a due ruote, poi non contenti hanno iniziato a dare calci alla porta di ferro che fa accedere all’ascensore (inutilizzabile).