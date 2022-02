Appalti, politica e corruzione, blitz a Piacenza: “Susino mirava al controllo assoluto”

Piacenza. Un vero e proprio terremoto, anche politico. Nell’area montana piacentina, gli investigatori hanno ricostruito una rete, fatta di presunte connivenze tra imprenditoria e politica, al punto da toccare i gangli di tante piccoli Comuni della zona. Tanto sarebbe girato intorno all’imprenditore gelese Nunzio Susino, coinvolto nell’inchiesta, insieme a tre sindaci e a diversi amministratori pubblici di quella zona. L’inchiesta è stata coordinata dalla procura di Piacenza. “Appalti dominati da un gruppo di corrotti e di politici asserviti”, così hanno commentato gli inquirenti. Susino è stato trasferito in carcere. I primi dettagli di quella che poi è diventata una maxi inchiesta si ebbero dopo l’incendio di un escavatore, in un cantiere. Sono poi emersi collegamenti tra amministratori pubblici e imprenditori, interessati a spartirsi appalti per lavori di manutenzione e di messa in sicurezza, nelle aree della Val Trebbia. L’indagine riguarderebbe la ricostruzione per i danni dopo la disastrosa alluvione del 14 settembre del 2015. I destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, truffa e voto di scambio. Sono 37 gli indagati, tra cui imprenditori edili, sindaci e funzionari tecnici degli Enti Locali dell’Alta Val Trebbia e della città. “I riscontri documentali acquisiti hanno rivelato – scrive il gip nell’ordinanza come riportato da Il Piacenza.it – settimana dopo settimana come uno degli imprenditori indagati, Nunzio Susino, abbia puntato ad acquisire, tramite le imprese a lui riferibili, il controllo assoluto delle maggiori opere di edilizia pubblica commissionate nei territori montani della provincia di Piacenza, impegnandosi pure a influenzare l’esito delle elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 2019, allo scopo di facilitare la vittoria di candidati sindaci compiacenti nelle varie consultazioni locali”. “Una sorta di conquista a vari livelli della “terra di mezzo” situata tra Emilia Romagna, Liguria e Lombardia, in un’operazione strategica non destinata a contenersi tra le verdi colline che circondano il fiume Trebbia: le captazioni infatti – prosegue – hanno chiaramente sottolineato come Susino intrattenga rapporti con esponenti politici operanti sia presso il Comune di Piacenza, sia presso la Regione e pure all’interno della Camera dei deputati, all’evidente scopo di aumentare la propria leadership nel settore degli appalti pubblici, potendo contare su appoggi trasversali derivanti da schieramenti diversi”.