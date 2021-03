Appalto rifiuti, Greco per la gara pluriennale: opposizione apre e ora tocca alla Srr

Gela. Tra il sindaco Lucio Greco e l’assise civica sembra esserci un punto di intesa, almeno sulla questione dell’appalto per il servizio rifiuti. L’avvocato ha voluto incontrare i capigruppo consiliari e il presidente Salvatore Sammito, in vista dell’assemblea della Srr4, che giovedì dovrebbe rilasciare una decisione sulla scelta da effettuare. Da quasi due anni, si cerca di affidare il servizio, ancora in proroga a Tekra in tutti i Comuni della Srr, ad eccezione di Piazza Armerina. Negli ultimi mesi, è maturata la possibilità di un affidamento in house, attraverso la controllata “Impianti Srr”. Una strada battuta dal presidente Filippo Balbo, assistito dai pareri dei consulenti della società. Greco, però, anche nel confronto con i consiglieri, ha spiegato quali sono le perplessità principali. Una nota firmata dal nuovo segretario generale Giuseppe Torre mette in discussione la legittimità di una scelta in house, senza le necessarie garanzie normative. Secondo Torre, servono ancora molti altri approfondimenti. Anche il personale da utilizzare dovrebbe essere a carico dei singoli Comuni, incidendo sui bilanci e sugli spazi nell’organigramma, con oneri difficilmente preventivabili. Punti interrogativi che il segretario generale e Greco hanno già fatto rilevare nel corso dell’ultima assemblea della Srr4, che ha poi deciso di rinviare prima di assumere una decisione. Greco è certo che un affidamento in house, con un servizio pubblico, ridurrebbe i costi, ma le incognite per il Comune sono un rischio che potrebbe far scattare anche responsabilità contabili. Così, anche giovedì il sindaco spingerà per arrivare alla gara pluriennale, quella da sette anni che pare essere arrivata a fine procedura. A monitorare l’iter è il dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino. Se dovessero servire ancora altri mesi, allora si potrebbe coprire il periodo transitorio con una procedura “ponte”. Soluzioni che hanno convinto anche esponenti di opposizione, che da tempo seguono la vicenda.