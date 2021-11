Appalto rifiuti, Usb scrive alla prefettura: “Chiarimenti su passaggio del servizio”

Gela. Come abbiamo già riferito, oggi il sindaco, nel corso di un incontro in Regione, ha confermato la linea dell’eventuale Aro, per la gara di affidamento del servizio rifiuti. I tecnici del dipartimento regionale acqua e rifiuti hanno preso tempo, per effettuare ulteriori verifiche. La società in house “Impianti Srr” sta invece lavorando per avviare il nuovo servizio negli altri Comuni dell’ambito. La scorsa settimana si è tenuto un tavolo di confronto con i sindacati. La segreteria provinciale dell’Usb rinnova la richiesta di una convocazione in prefettura, così come era stato deciso al termine del confronto con la “Impianti”. Per il segretario provinciale Luca Faraci, ci sono tanti aspetti ancora da chiarire.