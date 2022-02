Appello “Fabula”, Di Stefano: “Cassarà mai coinvolto in estorsioni agli imprenditori”

Gela. Non ci sarebbero state richieste estorsive a due imprenditori, che in passato, con le loro denunce, portarono a processo anche Nicolò Cassarà. A confermare che non furono avanzate imposizioni per il denaro, è stato il collaboratore di giustizia Roberto Di Stefano, sentito davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta. Risponde alle accuse, lo stesso Cassarà, che in primo grado fu però assolto dal collegio penale del tribunale di Gela. I fatti, al centro del procedimento, confluirono nell’indagine “Fabula”. L’esame testimoniale di Di Stefano è stato chiesto e ottenuto dalla difesa di Cassarà, sostenuta dal legale Giovanni Lomonaco. Già in primo grado, il collaboratore di giustizia aveva spiegato che non ci fu mai un coinvolgimento di Cassarà in presunte richieste estorsive, ai danni degli imprenditori Sandro Missuto e Francesco Cammarata, che sono parti civili (assistiti dagli avvocati Antonio Gagliano e Luigi Miceli Tagliavia). La sentenza di assoluzione, emessa in primo grado, è stata impugnata dai pm.