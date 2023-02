Vertice con comitati di quartiere, Greco apre: chiesta disponibilità per un rappresentante in giunta

Gela. C’erano tutti i rappresentanti dei comitati di quartiere della città, convocati in municipio dal sindaco Lucio Greco. In serata, si è tenuto il tavolo, preannunciato dall’avvocato. Greco aveva già spiegato di cercare un’interazione maggiore con chi quotidianamente vive la città e denuncia i tanti disagi. Un’apertura che però, a sorpresa, è stata anche politica. Dopo aver esposto le criticità che in municipio sono ormai all’ordine del giorno, a causa della crisi finanziaria in atto, il primo cittadino ha espressamente chiesto ai comitati di esprimere un loro rappresentante da inserire in giunta. Nessuno si sarebbe atteso un passo di questo tipo ma il sindaco è sembrato assolutamente risoluto. Probabilmente, vuole un assessore che sia diretta espressione dei comitati e che possa costantemente interagire con i rappresentanti e con i cittadini. I presenti hanno deciso di valutare la proposta. Si sono riservati, eventualmente, di fornire un nominativo che possa trovare l’assenso anche da parte dell’avvocato. In giunta, al momento, rimane un posto libero, dopo le dimissioni (anche queste piuttosto inattese) dell’ormai ex assessore all’urbanistica, l’architetto Paolo Marchisciana. Il sindaco potrebbe scegliere di integrare la squadra di governo, fino a conclusione del suo mandato, con un assessore che abbia il pieno sostegno dei comitati di quartiere. Non c’è ancora un sì. I rappresentanti si confronteranno, prima di fornire una risposta.