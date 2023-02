Area sportiva ripristinata da volontari e studenti, Bianca potrà allenarsi in città

Gela. Dove non arrivano le istituzioni arrivano i cittadini e così grazie all’intervento dell’associazione Gela che Cambia e al contributo degli studenti dello Sturzo e del Vittorini, il giovane campione gelese Salvo Bianca potrà allenarsi anche in città senza essere obbligato a spostarsi verso gli impianti sportivi di mezza Sicilia. La storia parte da lontano ed è quella di tanti giovani campioni dell’atletica gelese costretti ogni giorno a viaggiare per potersi allenare in quegli impianti sportivi che a Gela non ci sono. Succedeva anche a Salvo, campione europeo di salto in lungo e triplo campione italiano nei campionati paralimpici nazionali, che ogni pomeriggio, insieme a papà Massimo, suo coach da sempre, si spostava verso gli impianti di Mazzarino o Motta Sant’Anastasia, dove aveva la possibilità di trovare una vasca per il salto in lungo. Un impianto che in verità esiste anche in città, all’interno del perimetro del Palacossiga, ma che purtroppo versava in uno stato di totale abbandono. È qui che entra in scena l’associazione Gela Che Cambia che grazie anche all’aiuto di tanti volontari, ha ripulito e reso fruibile la vasca e ha permesso a Salvo di allenarsi in città.