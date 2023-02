“Sblocca royalties”, nella maratona notturna all’Ars approvato l’emendamento

Gela. Nella lunghissima notte dell’Assemblea regionale, intorno alle tre, è arrivato il voto favorevole dell’aula all’emendamento “sblocca royalties”. È stato direttamente il governo Schifani, in aula, a farsi garante della norma nella discussione sulla finanziaria regionale, che si è protratta per ore ed è proseguita appunto in nottata, con i maxi emendamenti. Il provvedimento, tenuto a battesimo dall’assessore all’economia Marco Falcone, e che ha trovato il supporto anche nella fase preliminare all’aula del gruppo forzista (a partire dal parlamentare azzurro Michele Mancuso), potrebbe essere un primo passo nel tentativo di riequilibrare i conti del municipio, tartassati da una crisi finanziaria ancora di entità non così definita. Per settimane, la giunta comunale e il sindaco Lucio Greco hanno cercato di imbastire un dialogo con Palermo, proprio per giocarsi la carta delle royalties estrattive. L’emendamento varato stabilisce che “i limiti generali di utilizzo contenuti nell’articolo 13 comma quarto della legge regionale 15 maggio 2013 n.9 e successive modifiche si applicano a decorrere dal 2024”. In sostanza, ci sarà una minore rigidità di destinazione e i fondi estrattivi potranno essere destinati, “sino a quella data”, “anche per le spese investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture del territorio e per la progettazione”.