Aree verdi, spazio alla cittadinanza attiva: “Tutti potranno adottare spazi e rotatorie”

Gela. Il settore patrimonio del Comune, guidato dall’assessore Antonio Pizzardi, ha reso pubblico l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’adozione delle rotatorie e spazi verdi cittadini. Chiunque, non solo commercianti ed imprenditori, potrà partecipare per curare angoli della città per rendere ancor più gradevole e decoroso il verde pubblico. Il sindaco Lucio Greco, che ha accolto con soddisfazione questo nuovo avviso, ha scritto all’amminnistratore unico della Impianti Srr affinchè possa essere coinvolta in questa nuova progettualità, tenuto anche conto dell’apertura e della disponibilità già manifestata dai dindaci della Impianti Srr Ato 4 Cl Sud ad intervenire sugli spazi verdi e le rotatorie così come auspicato da tempo. “Rendere più bella la nostra città è possibile – dicono il sindaco Greco e l’assessore Pizzardi – con la collaborazione di tutti. Una cittadinanza attiva porterà benefici alla collettività. Mi auguro che attraverso la collaborazione anche della Impianti Srr possano essere realizzati piccoli parchi gioco e la riqualificazione di quelli già esistenti”. L’obiettivo è quello di stimolare e accrescere il senso di appartenenza e recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionali.