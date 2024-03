Salute mentale, cosa è cambiato dalla legge Basaglia ad oggi

Gela. A 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia il centro di Salute Mentale di Gela ha voluto ricordare lo psichiatra a cui si deve la la “chiusura dei manicomi”, conseguenza diretta della legge 180, anche nota come “legge Basaglia”.

” Basaglia ha abbattuto i muri dando il via ad una riforma epocale per il mondo della psichiatria- ha dichiarato Giuseppe Arancio- il paziente psichiatrico adesso è preso in carico nella sua totalità di essere umano e non è più il malato che deve essere allontanato da casa e famiglia”.

Entrata in vigore il 13 maggio 1978, la legge Basaglia sancì la chiusura dei manicomi, riformando il sistema di cura per il disagio mentale, e segnando una svolta nel mondo dell’assistenza ai pazienti psichiatrici. Figlia degli anni ’70, periodo ricco di ricerche, dibattiti, e di importanti riforme socio-sanitarie, questa prende forma in un contesto dove la psichiatria aveva ancora un approccio strettamente organicistico:più che curato, il malato veniva preso in custodia, allontanato dalle proprie relazioni personali.

A quasi 46 anni dalla legge 180 l’approccio alla malattia mentale è cambiato. Nè è testimone Giovanni Brigadeci che prestò servizio come infermiere nell’ospedale psichatrico di Agrigento, l’ultimo ad essere chiuso in Italia ed oggi lavora è impiegato presso il centro di salute mentale di Gela.

“Nonostante le cure che venivano date ai pazienti ricordo quell’ospedale come un luogo privo di umanità, è una cosa che non dimenticherò mai” aggiunge l’infermiere del centro di salute mentale di Gela Giovanni Brigadeci.