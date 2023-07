“Argo-Cassiopea”, dal progetto limitazioni alla pesca: Ministero, “ottemperare a compensazioni”

“La documentazione appare incompleta e non aggiornata”, “mancano dati di campo relativi all’area di interesse dell’opera essendo solo riportati dati di letteratura generici e non necessariamente riferibili all’area specifica del progetto”, “mancano informazioni sufficienti circa le marinerie e tipologie di pesca che effettivamente operano o potrebbero operare nell’area dell’opera e che sarebbero danneggiate economicamente dalle attività estrattive”, “appare necessaria una revisione e un aggiornamento con validazione dei contenuti da parte di biologo della pesca esperto”, “la valutazione economica si basa su assunzioni non motivate e soggettive, non sostanziate da un’adeguata metodologia e contabilità ambientale. Peraltro, nella letteratura citata non viene fatto alcun riferimento al modello di valutazione economica delle perdite di pesca”, “la valutazione economica fa riferimento alla sola durata dei lavori e non all’intera gestione del progetto che è attesa avere effetto per le aree di buffer all’intorno dell’opera nelle quali non sarà possibile pescare oltre alle aree di sicurezza della sealine dove non sarà possibile effettuare la pesca a strascico”, “esistono ancora elementi non chiari rispetto alle modalità di erogazione delle compensazioni che saranno rivalutate a seguito di necessario aggiornamento e di una durata dei lavori maggiore di quella prevista”, sono tutte conclusioni rilasciate dalla Commissione tecnica ministeriale. Ad Enimed viene chiesto di “tramettere documentazione atta a riscontrare quanto evidenziato nel citato parere”. In questo modo, sarà possibile vagliare l’eventuale ottemperanza della prescrizione imposta. Per “Argo-Cassiopea”, tassello importante per le forniture nazionali di gas, il decreto di compatibilità ambientale avrà efficacia fino al maggoi del 2027. Il tavolo in Comune, proprio sulle prescrizioni imposte alla multinazionale nelle autorizzazioni rilasciate da Palazzo di Città, fino ad oggi non è mai stato convocato. L’azienda ha sempre fatto sapere di voler adempiere.