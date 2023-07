Spari in via Petrarca, giovani indagati: ricorsi al riesame

Gela. Si sono rivolti ai giudici del riesame di Caltanissetta. I due giovani accusati del tentato omicidio di via Petrarca sono stati sottoposti a misure cautelari. La prossima settimana, saranno discussi i ricorsi delle difese. Gli agenti di polizia del commissariato e i pm della procura hanno ricostruito i fatti, verificatisi lo scorso Capodanno. A sparare fu un minore, che ferì un trentenne. Poco prima c’era stata un’accesa discussione per alcuni petardi esplosi. Il minore, sentito dal gip, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, spiegando di aver fatto fuoco non per uccidere ma solo per intimorire il rivale. L’avrebbe fatto dopo che un suo familiare pare fosse stato aggredito durante la colluttazione seguita al diverbio. La difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello, discuterà le ragioni del ricorso per tentare di ottenere una diversa valutazione anche rispetto alla misura in atto. Per la difesa, infatti, non ci sono gli estremi del tentato omicidio. Ai giudici del riesame si è rivolta anche la difesa del maggiorenne, a sua volta raggiunto da misura restrittiva.